台風6号の影響で、宮崎県と鹿児島県のあわせて82万5千人に避難指示が出ています。総務省消防庁によりますと、台風6号の影響で、午後2時の時点で宮崎県と鹿児島県のあわせて12市町村の43万6500世帯、およそ82万5千人に避難指示が出ています。また、これまでに沖縄県では15人が軽いけが、6棟の建物に一部損壊の被害が出ています。