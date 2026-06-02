国連のグテーレス事務総長は日本テレビの単独インタビューで、気候変動対策をめぐり現在の中東情勢を踏まえ、化石燃料に依存しない再生可能エネルギーへの移行を訴えました。国連のグテーレス事務総長は先月、日本テレビ「news zero」の単独インタビューに応じ、SDGs＝持続可能な開発目標について2030年までの目標達成は「苦しい状況」との認識を示しました。国連・グテーレス事務総長「SDGsは苦しい状況です。SDGsは間違っておら