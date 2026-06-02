沖縄県と鹿児島県の対象地域で、「JAPANローミング（フルローミング方式）」が提供されている。台風6号の影響で、携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらくなっているため。 端末のアンテナピクトに「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示されている場合、緊急通報を含む音声通話や、データ通信（送受信最大300kbps）、SMSが利用できる。 Android端末でデータ通信を利用するには