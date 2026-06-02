ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太さんは6月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「メンバー脱退のお知らせ」を発表し、話題となっています。【投稿】SUPER BEAVER・渋谷龍太、「メンバー脱退のお知らせ」を発表「脱退致しました」渋谷さんは「【メンバー脱退のお知らせ】昨日5月31日をもちまして、ドラムの藤原"37才"広明が脱退致しました」と発表。しかし「今後の我々の活動ですが、本日、藤原"38才”広明が加入することと相成