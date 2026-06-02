数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKU