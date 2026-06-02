婚活写真・宣材写真の「STUDIO FUN」を運営するbest は、婚活中のZ世代209人（男女）を対象に「カメラマン姿が似合う男性芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【全ランキング結果を見る】2位：菅田将暉2位は、俳優として圧倒的な存在感を放ち、独自の感性を持つ菅田将暉さんでした。アーティスティックな視点で被写体の魅力を切り取ってくれそうな雰囲気があり、モ