2日(火)は西日本、東日本の広い範囲で雨が降っています。また、台風が近づく九州南部や四国の太平洋側では雨や風が強まってきました。これまでの1日の天気を振り返ります。■台風6号は九州南部や四国に接近へ台風6号は2日(火)午後2時の推定で、屋久島付近の海上を北東方向に進んでいます。暴風域はなくなっています。沖縄本島の一部〜九州、そして四国の一部が平均風速15メートル以上の強風域の中に入っています。このあと、台風は