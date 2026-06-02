NPB(日本野球機構)は2日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。前回から各部門1位選手の変動はなし。外野手部門で1位を独走する阪神の森下翔太選手が両リーグの選手で最速となる20万票を突破となりました。上位陣の順位変動では、一塁手部門でヤクルトのオスナ選手がDeNAの筒香嘉智選手を抜いて、2位に浮上。トップを走る阪神の大山悠輔選手は16万票を超えており、独走し