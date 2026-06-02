漫才コンビ、ハイヒール・モモコ（62）が、1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大阪と東京のギャラの違いについて語った。この日は「東京で偉なった大悟へ一言言いたい！ナニワの先輩方襲来SP」と題し、モモコ、千原兄弟・千原せいじ、シャンプーハット・恋さんがゲスト出演。恋さんは「大悟のせいで払わされている家族の誕生日で行く鉄板屋さんの領収書」として、大悟の成功により、自身の