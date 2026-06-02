ホットドッグは6月15日頃から順次、ペット専用ブランド「コミフPETS」より、獣医師と共同開発した成犬・高齢犬向けの「コミフPETS総合栄養食」の販売を開始する。オンラインにて、先行販売している。コミフPETS総合栄養食3フレーバー「おいしく、健康に。」をコンセプトに開発された同商品は、ヒューマングレードの食材を使用し、国内の食品工場で製造する。愛犬が食べやすいよう素材を細かく刻んで仕上げており、毎日の主要な食