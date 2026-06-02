会津天宝醸造は6月1日、旨辛タイプのおかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」(378円)を、全国のスーパーマーケットおよび公式オンラインショップなどで発売する。鬼うま！夏メシ革命同商品は、近年の猛暑による「食欲が落ちる」「火を使った調理がつらい」といった生活者の声に応え、「のせるだけ・混ぜるだけで一気に満足感が上がる」をコンセプトに開発した。青唐辛子の爽やかな辛みと、赤唐辛子のコクのある辛みを絶妙なバランスで