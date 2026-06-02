日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。森下翔太（阪神）が12球団最速で20万票突破し、パ・リーグ抑え投手部門のマチャド（オリックス）、パ・リーグ二塁手部門の太田椋（オリックス）、パ・リーグ外野手部門4位の近藤健介（ソフトバンク）も110,872となり、10万票を突破した。セ・リーグ一塁手部門では、オスナ（ヤクルト）が筒香嘉智（DeNA）を