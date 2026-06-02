ビバリーは5月15日、ラベラーロールシール「Baum deco(バウムデコ)」(693円)を発売した。たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》同商品は、値札用として知られるラベラーシールをデコ文具へと昇華させたロール型のシール。嬉しい大容量気兼ねなくたっぷりと使える大容量設計が魅力で、22mm×12mmの「ラベルタイプ」は15デザイン・1,000枚入りで、ワンポイントやラベル使いにおすすめ。22mm×22mmの「スクエ