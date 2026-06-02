【モデルプレス＝2026/06/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が5月31日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を公開した。【写真】29歳人気アイドル「憧れのスタイル」と話題の私服ショット◆諸橋沙夏、スラリ美脚のぞくハーフパンツ姿披露諸橋は「お散歩したいね でも来月から梅雨かぁ、、」とつづり、東京タワーを背に撮影した写真を投稿。ライトグレーのスポーティなトップスにダ