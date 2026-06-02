【モデルプレス＝2026/06/02】キャスターの安藤優子が6月1日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】60代ベテランキャスター「色合い綺麗」豪華ちらし寿司公開◆安藤優子、手料理の数々披露安藤は「昨日はゴルフからの、メンバーと共にキッチン居酒屋にて乾杯」と記し、手料理の写真を投稿。「キッチン居酒屋アンドー」と添えた写真では、卵やエビ、とびこ、絹さやなどを散らした彩り豊かなちらし寿司をメインに、手