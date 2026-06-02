【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが5月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露した。【写真】コットンきょんの妻・まつきりな「本気の居酒屋メニュー」と話題の豪華手料理◆まつきりな「りなちゃんおばんざい居酒屋」公開まつきは「今日もやり切ったぁあ！」とコメントし、写真を投稿。「りなちゃんおばんざい居酒屋」という文字とメニューが書かれた手書き