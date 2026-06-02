【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の浜崎あゆみが5月31日、自身のInstagramを更新。4月8日より開催中のロングツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」公演のリハーサル時のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】47歳歌姫「2次元レベルのスタイル」ウエスト全開のリハショット◆浜崎あゆみ、美ウエスト際立つリハーサル姿公開浜崎は、嘉茂雅之氏が撮影したツアーリハーサル中のオフショットを多数公開。