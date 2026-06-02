パスタチェーンのジョリーパスタは6月4日、白桃ドルチェの新商品として「焼きたてピーチパイ」と「白桃のミルクグラニータ」を発売する。価格はいずれも税込649円。ジョリーパスタでは4月下旬より白桃を使用したドルチェを販売している。6月からは、上品な甘さの白桃をサクサク食感の焼きたてパイや、イタリア・シチリア島発祥のかき氷“グラニータ”で楽しめるドルチェを展開する。【白桃のミルクグラニータ、グラスドルチェなど