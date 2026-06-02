【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が5月31日、自身のInstagramを更新。広島東洋カープのユニフォームを着た、息子の姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】50歳人気芸人「貴重」ユニフォーム着た0歳息子公開◆田中卓志、カープユニ着た息子公開田中はこの日「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ！選手に届けー！」とコメントを添え、広島東