高松北警察署 80代の女性からキャッシュカードを盗み、現金30万円を引き出したとして、香川県綾川町に住む会社員の男(25)が2日、窃盗の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、5月6日、男と共謀した仲間が警察官になりすまして女性に電話し、「あなた名義のキャッシュカードが不正に使われている」「警察官が確認に行きます」などと嘘を言いました。 そして同日、男は女性の自宅を訪れ、すきを見てキャ