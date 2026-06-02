女優の綾瀬はるか（４１）のスタッフＳＮＳが２日までに更新され、ワンピース姿が公開された。インスタグラムで「映画『箱の中の羊』沢山（たくさん）の媒体に取材していただきました！」と、綾瀬の主演映画についてコメントし、背中がざっくりと開いた水色ワンピース姿の衣装ショットを披露。「映画について様々な観点からお話ししておりますので、ぜひご覧ください」と続けた。この投稿には「背中キレイ」「どの角度も美し