関東地方は、今夜(2日)は各地で雨となるでしょう。台風6号の最接近は3日(水)朝〜昼過ぎですが、雨や風のピークは3日(水)朝の通勤・通学の時間帯となるでしょう。交通機関が大きく乱れるおそれがあるため、今日2日(火)の夕方までにテレワークなどの調整や停電への備えを行いましょう。台風6号の進路台風6号は、今日2日午後2時には屋久島の北西にあって、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は975hPa、最大風