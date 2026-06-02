女優の花總まりが２日、都内で行われた主演ミュージカル「ＡＧＡＴＨＡ（アガサ）」（東京・よみうり大手町ホール、７月１８日〜８月２日）の製作発表会見に出席した。「ミステリーの女王」と称された推理小説作家のアガサ・クリスティが失踪した実際の事件「空白の１１日間」をモチーフにしたミュージカル。クリスティ役の花總は「推理小説っぽい物語で、楽曲も素晴らしい。謎解きをする感覚で見てもらえたら、一体感が生まれ