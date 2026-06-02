５月２８日、ケニアのナイロビ郊外にあるマジカル・グリーン・アフリカ食品輸出加工区の工場内で、アボカドの粉砕作業を行う従業員。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）【新華社ナイロビ6月2日】ケニアのナイロビ郊外、アシ川輸出加工区にある食品加工会社、マジカル・グリーン・アフリカ食品輸出加工区の工場内では、自動化された生産ラインが高速で稼働している。アボカドは工場に搬入されるとすぐに、貯蔵、熟成、選別、圧搾など