サッカー日本代表FW上田綺世（27）が、31日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、パパになった喜びと決意を語った。ベルギーリーグのセルクル・ブルージュKSVから23年、オランダの名門フェイエノールトに移籍。現在はクラブの拠点・ロッテルダムで生活している。22年に結婚した、妻でモデルの由布菜月（28）も極力、オランダで生活しているが、出産準備のため帰国。4月に第1子女児を出産した。シーズン終盤だ