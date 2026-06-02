不動産買取事業「ワケガイ」などを展開する株式会社ネクスウィル（本社：東京都港区新橋）は2日、社外取締役として元フジテレビアナウンサーの田中大貴氏の就任を発表した。【画像】困った家、買います…「ワケガイ」田中氏は2024年8月より、同社のブランディングアドバイザーとして、スポーツやメディアを通じた事業認知の拡大に貢献。この実績と、スポーツ業界、地方自治体など多様な業界における豊富なネットワークを生かし