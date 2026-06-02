元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）の打撃について解説した。5月19日の中日戦で1軍デビューを飾ると同24日の巨人戦でプロ1号を放つなど5試合で打率4割超の鮮烈デビューを飾った。交流戦で少し苦しんでいるが、江川氏はどう見ているのだろうか？「バッターボックスでベースからちょっと離れて立つタイプ。イメージとしては（元巨人の）長野（久