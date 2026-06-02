派遣料金を引き上げるカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は2日、大手人材派遣会社5社に立ち入り検査に入りました。独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を受けたのは、大手人材派遣会社「パーソルテンプスタッフ」、「スタッフサービス」、「リクルートスタッフィング」、「アデコ」、「マンパワーグループ」のあわせて5社です。関係者によりますと、5社の幹部らは数年前から、派遣先の企業から受け取る「派遣料金」