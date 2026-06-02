BYDの新型軽自動車「ラッコ」実車展示！2026年5月29日、BYD Auto Japanは新型軽EV「BYD RACCO（ラッコ）」の新たな情報を公開し、同年7月28日に正式発表することを明らかにしました。ラッコは、同ブランドとして初めて日本の軽自動車市場へ本格参入する注目のモデル。日本独自の軽規格に対応したBEV（電気自動車）であり、2025年の「ジャパンモビリティショー2025」で初披露された際にも、その完成度の高さから大きな話題を呼