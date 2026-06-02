私はヒカルです。家族は夫リョウ、そして2歳の息子ライトです。義両親も義弟家族も同県に住んでいるので、会う機会も少なくありません。ですが実は私……義妹のナホさんが大嫌い。誰と話すにも物おじせず、ものすごくよく言えばフレンドリー。しかし自分のテリトリーを大切にする私にとっては、ものすごく苦手なタイプなんです。どうしても会わなければいけないときにはなるべく避けて、喋りかけられても聞こえなかったふりをして