青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー12戦、福島県で開催された「リゾートトラスト レディス」を終えた感想を投稿した。【写真】技巧派・青木瀬令奈と飛ばし屋女子高生・後藤あい、激レア2ショット（全5枚）最初に応援をしてくれたファンに感謝の言葉。そして会場となったグランディ那須白河ゴルフクラブについて「今週はグリーンの傾斜が強くてグリーン上からたくさんウェッジを使ったり なかなかの強風にたく