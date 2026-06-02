＜全米女子オープン事前情報◇1日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞ロサンゼルスのパシフィック・パリセーズにある米国屈指の名門・リビエラCC。タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める米国男子ツアー「ジェネシス招待」の開催コースとして知られ、2028年「ロサンゼルス五輪」の会場になることが決まっている。【写真】6番ではグリーン中央にバンカーがあります昨年は“アンジュレーション”という表現