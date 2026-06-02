イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊は、アメリカ軍がイランの船舶を攻撃したとし、報復として貨物船への攻撃を行ったと表明しました。イラン国営メディアによりますと、革命防衛隊は1日、敵に関連する貨物船を巡航ミサイルを使って攻撃したと発表しました。アメリカ軍によるオマーン湾でのイランの船舶への攻撃に対する報復だと主張しています。イギリスの海事当局はペルシャ湾を航行していた船に正体不明の飛翔体が命中し、大きな