和歌山競輪のF2は2日、2日目を迎えた。ガールズ予選6Rは吉川美穂（33＝和歌山）が制した。初日から連勝し、前回地元で走った昨年12月に続いて完全優勝に王手をかけた。この日は畠山ひすい（24＝神奈川）が逃げ、追い上げて番手に付けた加藤舞（29＝沖縄）が最終2コーナー過ぎから外に出して踏んだ。その後ろから仕掛けた吉川は3車並走になりかけたところで、いったん加藤の後ろに付け直す。2センターから踏み直して突き抜け