大人が楽しめる居場所文部科学省の調べによると、24年度の不登校児童･生徒数は35万人を超えて過去最多となりました。こういった背景を踏まえ、今回は「トーキョーコーヒー浦安」を取材してきました。【写真を見る】不登校は子どもの問題ではなく大人の課題、まずは大人が楽しめる居場所を！「トーキョーコーヒー浦安」この「トーキョーコーヒー」とは”登校拒否”のアナグラムで、『不登校は子どもの問題ではなく大人の課題』と考