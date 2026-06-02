サッカー日本代表FW上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）が、31日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、夫婦生活について語った。22年2月に結婚したことを発表した。上田は22年からベルギーリーグのセルクル・ブルージュKSVに移籍。23年にはオランダの名門フェイエノールトに移籍。現在はクラブの拠点・ロッテルダムで生活しており由布も極力、生活をともにしている。由布は家庭での上田について、「試