大隅河川国道事務所によりますと2日午後1時20分、垂水市牛根境の連続雨量が100ミリに達しました。 今後、連続雨量が200ミリに達して土砂災害の発生が予想され、通行が危険と判断された場合、垂水市牛根境で国道220号の3.8キロメートルを全面通行止めとします。 今後の道路情報に注意してください。 ・ ・ ・