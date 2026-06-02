元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が2026年6月2日にXを更新し、外国人による不動産の取得規制が当面見送られるという読売新聞の報道を受け、「立法能力が低過ぎる」などと国会議員を批判した。「日本人・外国人共に、しっかりルール化すべきだ」読売新聞が報じた6月1日付の記事によれば、政府は、安全保障上重要な土地の取得規制は国籍を問わず強化する一方、外国人によるマンションなどの不動産の取得規制は当面見送る方針だという