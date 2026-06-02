あのが冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で鈴木紗理奈を "嫌い" と名指して炎上した騒動は、双方が謝罪して"和解"する形で決着。「あのちゃんねる」は6月15日の放送を最後に終了することが決まった。【もっと読む】紀香＆愛之助に生島ヒロシが助言 夫婦円満の秘訣は下半身たった1つの悪口から双方の事務所とテレビ局を巻き込む大問題に発展したわけだが、毎週のように誰かの悪口を言いながら、大きな問題にはならない