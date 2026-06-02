元少年隊で演出家の錦織一清（61）が5月30日、都内で行われた自身の写真集「言魂 ―10カラットの呟きと共に―」（ワニブックス）の発売記念イベントに登壇した。【写真】ドキュメント「嵐」最後の日…経済効果1000億円の大ハッピーエンド同書は還暦イヤーの締めくくりとして、人生初の写真集＆カレンダーのセット。「この年になって服を脱ぐワケでもなく……こうして写真集を作っていただけて嬉しい」と語った。イベント会場