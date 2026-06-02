秋田朝日放送 ２日午前、秋田市河辺和田の山林で高齢女性の遺体が見つかり、近くでクマ１頭が駆除されました。遺体は損傷が激しく、警察はクマによる被害の可能性が高いとみて調べています。 遺体で発見されたのは、秋田市河辺和田の竹林貞子さん（７３）です。警察によりますと、午前７時２０分ごろ、離れて暮らす竹林さんの家族から「電話が通じない。家に行ったところ本人がおらず、血痕が付いたタオルのようなものが