日本時間午後６時に５月のユーロ圏消費者物価指数速報値が発表される。総合の大方の予想が前年比３．２％上昇、コアの大方の予想が前年比２．４％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．０％上昇、２．２％上昇から加速するとみられている。５月２９日にユーロ圏に属するフランスやドイツの５月の消費者物価指数速報値が発表されており、予想を下回っていた。５月のユーロ圏消費