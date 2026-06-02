オセアニア通貨、対ドルで膠着＝オセアニア為替概況 オセアニア通貨は対ドルで膠着、豪ドルは対ドルで0.7153－0.7169の13ポイント、NZドルは対ドルで0.5918－0.5940の22ポイントレンジ。 ドル円が高値圏で張り付いた動きとなる中、対ドルの狭いレンジの中で高値圏推移となる形で豪ドル円やNZドル円は午後にしっかりの展開。 豪ドル円は午前中に114.24円を付けたが、114.47円を付けた。NZドル円は94.50円か