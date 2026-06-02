フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」が５月３０、３１日の２日間、千葉・幕張イベントホールで行われ、女子シングルで世界選手権女王の坂本花織さんが、現役引退後初の滑りを披露した。ミラノ五輪男子銅メダルの佐藤駿（エームサービス、明大）や女子銅の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）らトップスケーターも集い、２日間で全３公演を行った。ミラノ・コルティナ五輪で銀、世界選手権で金メダル