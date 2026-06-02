タバスコを買ったはいいけれど、ピザやパスタ以外に使い道が思い浮かばない…そんなお悩みはありませんか？実はタバスコはピザやパスタ以外にも手軽に使えるレシピがたくさんあるんです。今回は、すぐに試せる4品をご紹介します。 ▼ほろほろやわらか！「鶏手羽元のタバスコ煮」 煮るだけで完成の手羽元料理。タバスコのピリッとした辛さが肉のうまみと合わさって、ご飯がすすむおかずに仕上がります。辛さの調整もしやすく、家