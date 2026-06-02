芸能事務所オスカープロモーションが２日に公式サイトを更新し、女優・尾碕真花（いちか）についての声明を再び発表した。契約解除は妥当とする尾碕側の主張や、事務所に「犯罪に該当し得る行為」があったと訴えた内容を真っ向から否定。尾碕をめぐっては、本人が１日に自身のインスタグラムを通じて、約１４年間所属したオスカーを退所したと報告。しかし同社は「契約の解除に合意した事実もございません」と主張するなど、退所