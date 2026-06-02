「ビッグダディ」こと、林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが6月2日、自身のインスタグラムを更新。日々の感情を綴った投稿を公開しました。【写真を見る】【 美奈子 】「なんでだよ！って叫びたい日だってある」SNSで本音を吐露溢れる思いとファンへの決意を明かす投稿では、「毎日いろんなことがあるよね」と書き出し、納得のいかないことや言いたいのに言えないことがあると正直な気持ちを明かしました。「なんで