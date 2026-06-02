俳優の趣里（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の伊藤蘭（71）が開催する全国ホールツアー“伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』”に、スペシャルゲストとして出演し、オフショットを披露した。【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット趣里は「本当にありがとうございました」と感謝をつづり、舞台裏で撮影された集合写真など複数枚のオフシ