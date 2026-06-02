タイドラマ『Me and Thee／ミー・アンド・ティー』がきょう2日より、J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」で見放題で最速配信された。【写真】顔近い！切ない眼差しでポンドを引き寄せる、ベッドに横たわるプーウィン本作は、マフィア一家に生まれた若手実業家と平穏を愛するカメラマンとの、「恋愛指南」から始まる純愛ラブコメディー。2025年の初放送開始後、タイで社会現象となり、XではタイBLドラマの最大のヒット作『