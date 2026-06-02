歌手の菅原洋一さんが、悪性リンパ腫のため5月31日に亡くなったことが分かりました。92歳でした。日本歌手協会が発表しました。【写真を見る】【 訃報 】レコード大賞歌手・菅原洋一さん 死去悪性リンパ腫『今日でお別れ』『知りたくないの』など大ヒット菅原さんは、1967年には『知りたくないの』が80万枚突破の大ヒットとなり、紅白歌合戦(第18回)に初出場。1970年には『今日でお別れ』で第12回日本レコード大賞を受賞するな